Meer faillissementen in juli

In juli zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 24 meer bedrijven failliet verklaard dan in juni, meldt het CBS. Dat is een stijging van 6 procent. In de eerste zeven maanden van 2024 zijn er ongeveer 43 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen lag ook hoger dan in de ruim drie jaar voor corona.