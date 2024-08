Detailhandel zet ruim 1 procent meer om in tweede kwartaal

De detailhandel zette in het tweede kwartaal van 2024 1,2 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het verkoopvolume was 1,3 procent hoger. Er gingen meer detailhandelaren failliet dan in het tweede kwartaal van 2023, maar de toename was naar verhouding minder groot dan in het gehele bedrijfsleven. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de detailhandel.

Minder omzet in voeding en genotmiddelen

In het tweede kwartaal daalde de omzet in de winkels in voeding en genotmiddelen met bijna 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Supermarkten behaalden een lagere omzet terwijl speciaalzaken – zoals kaaswinkels en slagerijen – een hogere omzet hadden. Voor supermarkten gold ook dat de hoeveelheid verkochte producten afnam (met 3,6 procent) vergeleken met hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor. Bij speciaalzaken nam het verkoopvolume toe met 0,2 procent.

In de non-foodsector nam de omzet met 2,4 procent toe vergeleken met het tweede kwartaal van 2023. Ook werden er meer goederen verkocht (3,7 procent). Vooral drogisterijen, doe-het-zelfwinkels en winkels in consumentenelektronica verkochten meer. Bij kledingwinkels, winkels in recreatieartikelen en winkels in overige huishoudartikelen - zoals meubels en verlichting - was de omzet lager.