Detailhandel zet bijna 2 procent meer om in augustus

De detailhandel heeft in augustus 1,8 procent meer omgezet dan in augustus 2023, meldt het CBS. Het verkoopvolume was 1,5 procent hoger. De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide met 3,6 procent, terwijl de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) kromp met 1,2 procent. Online is 5,7 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Omzet non-food bijna 4 procent hoger

De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide in augustus 2024 met 3,6 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 4,7 procent hoger dan een jaar eerder.

De drogisterijen, de winkels in schoenen en lederwaren, de winkels in doe-het-zelfartikelen (inclusief keukens en vloeren), de winkels in recreatie-artikelen en de kledingwinkels hebben in augustus meer omgezet dan in augustus 2023. Daarentegen hebben de winkels in consumentenelektronica en de winkels in meubels en woninginrichting in augustus minder omgezet.

Omzet food 1,2 procent lager

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in augustus 1,2 procent minder omzet behaald dan in augustus 2023. Het verkoopvolume was 4,5 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de supermarkten lag 2,6 procent lager, de omzet van de speciaalzaken was 9,7 procent hoger.