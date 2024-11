VS nu tweede goederenleverancier voor Nederland

In 2023 was de invoerwaarde van goederen uit de Verenigde Staten ruim 12 procent hoger dan een jaar eerder. De totale Nederlandse goedereninvoer nam juist af in waarde, met 9 procent. De Verenigde Staten zijn nu de tweede goederenleverancier, na Duitsland en voor België en China. Er werd vooral voor een hogere waarde aan Amerikaanse ruwe aardolie en aardgas ingevoerd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Nederland importeerde in 2023 10,6 procent van alle goederen uit de VS. Een jaar eerder was dat aandeel nog beduidend kleiner. Alleen Duitsland leverde in 2023, met een aandeel van 16,9 procent, een hogere waarde aan goederen. Op de derde en vierde plek staan België en China. In het eerste halfjaar van 2024 bleef het importaandeel uit de VS met 10,4 procent vrijwel gelijk.

Goederenimport uit de VS met 7 miljard euro gestegen

Nederland importeerde in 2023 voor 64 miljard euro aan goederen uit de Verenigde Staten. Dat is 7 miljard euro meer dan een jaar eerder. De totale Nederlandse goedereninvoer nam daarentegen af van 668,6 miljard euro in 2022 tot 606,3 miljard euro in 2023. De Verenigde Staten waren net als in voorgaande jaren de 5e grootste exportpartner van Nederland met een exportwaarde van 33,8 miljard euro in 2023. Dat is 1,2 procent meer dan in 2022.

Hogere waarde aan ruwe aardolie en aardgas uit de VS

De groei in invoerwaarde uit de VS kwam vooral door een hogere importwaarde aan ruwe aardolie en aardgas. Bedrijven in Nederland importeerden voor 12,2 miljard euro aan ruwe aardolie uit de VS in 2023. Dat is 51 procent meer dan een jaar eerder. De Nederlandse import van aardgas (LNG) uit de VS groeide met ruim 2,4 miljard euro in 2023 ten opzichte van 2022. De Verenigde Staten werden in 2023 de belangrijkste leverancier van aardgas. Een jaar eerder stonden de Verenigde Staten nog op plek 3. Waar vóór de oorlog in Oekraïne veel aardgas uit Rusland kwam, heeft de daling van de relatieve positie van Rusland de weg vrij gemaakt voor andere landen. Ook in het eerste halfjaar van 2024 hebben deze twee minerale brandstoffen de hoogste waarde van de uit de VS ingevoerde goederen. Van bijna alle producten uit de top 10 nam de importwaarde toe, alleen bij geneesmiddelen daalde deze met 12,3 procent.