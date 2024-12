In 2023 meer wisseling van huur- naar koopwoningen

In 2023 zijn er per saldo 52 duizend koopwoningen, 20 duizend woningen van private verhuurders en 8 duizend corporatiewoningen bij gekomen. Vooral doordat er meer woningen vanuit (vooral de private) huursector naar de koopsector overgingen dan andersom, is het aantal koopwoningen sterker gestegen dan het aantal huurwoningen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de ontwikkeling van eigendom van woningen, een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VRO.

In 2023 zijn er per saldo 79 duizend woningen bijgekomen. Op 1 januari van 2024 telde Nederland 8,2 miljoen woningen. Hiervan zijn 4,7 miljoen een koopwoning (57 procent). Woningcorporaties bezitten 2,3 miljoen woningen (28 procent) en private verhuurders 1,2 miljoen (14 procent).

Vooral veel wisselingen tussen koop- en huurwoningen van private verhuurders

De woningvoorraad groeit door nieuwbouw en andere toevoegingen, en krimpt door sloop en andere onttrekkingen. Woningen kunnen van eigendomstype wisselen, bijvoorbeeld wanneer een huurwoning wordt verkocht op de koopwoningmarkt of wanneer een koopwoning wordt verkocht aan een private verhuurder.

Nieuwbouw en andere toevoegingen zorgden voor de meeste toegevoegde woningen in alle eigendomscategorie├źn. De meeste sloop en andere onttrekkingen vonden plaats bij corporatiewoningen.

De meeste eigendomswisselingen vonden plaats tussen koopwoningen en woningen van private verhuurders. In 2023 gingen 38 duizend woningen van koop naar private verhuur, terwijl er andersom 49 duizend van private verhuur naar koop gingen. Per saldo leidde dit tot een toename in koopwoningen en een afname in woningen van private verhuurders.

Meer huurwoningen naar koopsector

Er zijn in 2023 meer koopwoningen bij gekomen door wisselingen in eigendomstype dan een jaar eerder. In 2023 waren dat er per saldo 16 duizend, terwijl dat er in 2022 nog 2 duizend waren. Het aantal woningen van private verhuurders daalde per saldo met 12 duizend door wisseling in eigendomstype in 2023. Een jaar eerder kwamen er hierdoor juist 3 duizend woningen bij. De meerderheid (93 procent) veranderde in 2023 naar een koopwoning.

Ook bij woningcorporaties nam het aantal huurwoningen per saldo af door wisseling in eigendomstype, vooral naar koopwoningen. In 2023 daalde het aantal corporatiewoningen per saldo met 2 duizend door deze wisselingen. In 2022 waren dat er ook ongeveer 2 duizend, terwijl het er in 2021 nog 6 duizend waren.