Lonen stijgen beperkter in tweede kwartaal van 2025

Het modale bruto maandloon in Nederland is in het tweede kwartaal van 2025 gestegen naar €3.461,46, een stijging van 0,58% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Het is niet ongebruikelijk dat de loonstijging in het tweede kwartaal van een jaar lager is. Sinds het begin van 2025 is het modale loon met 3,63% toegenomen. De salarisstijgingen lijken daarmee iets minder spectaculair te stijgen dan de afgelopen jaren, toen sommige functies nog een salarisstijging van 11% mochten bijschrijven.

Dat blijkt uit de nieuwste loonindex van Van Spaendonck, gebaseerd op meer dan 1,2 miljoen geanonimiseerde loonstroken per maand van 145.000 Nederlandse bedrijven.

Cao-loon lager dan niet-cao lonen

Werknemers die buiten een cao vallen verdienen gemiddeld meer dan hun collega’s binnen een cao. In het tweede kwartaal van 2025 is het verschil opgelopen tot €539 per maand in het voordeel van de niet-cao-medewerkers. Toch zien we dat het verschil kleiner wordt: cao lonen stegen sinds 2018 met 34,5%, niet cao lonen stegen in diezelfde periode met 29,5%.

Meer werknemers ontvangen vakantiegeld in mei

Een groot deel van de Nederlandse werknemers ontvangt in het tweede kwartaal ook het jaarlijkse vakantiegeld. In 2025 kreeg driekwart van de werknemers het vakantiegeld in mei uitgekeerd, terwijl bijna 16% het in juni ontving. De rest ontvangt het vakantiegeld verspreid over andere maanden van het jaar. Opvallend is dat het aandeel werknemers dat in mei wordt uitbetaald de afgelopen jaren toeneemt. In 2018 werd nog geen 68% van het vakantiegeld in mei uitbetaald. Het modale vakantiegeld in 2025 bedraagt €2.622,13 bruto en ligt daarmee aanzienlijk lager dan het modale salaris. Sinds 2018 steeg het vakantiegeld met 41%, wat meer is dan de reguliere salarisstijging.

Grote regionale loonverschillen

Regionaal zijn er aanzienlijke verschillen in beloning zichtbaar. Net als vorig kwartaal worden de hoogste modale lonen gevonden in Utrecht, waar het gemiddelde bruto maandloon €3.664,52 bedraagt. Noord-Holland volgt met €3.618,20 en Zuid-Holland met €3.606,25. Aan de onderkant van het loongebouw bevinden zich Zeeland (€3.161,13), Groningen (€3.241,05) en Limburg (€3.269,03).

Technische functies en ambachten profiteren het meest

De sterkste loonstijgingen deden zich voor in technische en servicegerichte functies. Zo zagen technical support engineers hun loon met ruim 6% stijgen, terwijl servicemedewerkers (+5,37%) en DevOps engineers (+4,65%) eveneens meer gingen verdienen.

Ook op sectorniveau vonden opvallende stijgingen plaats. Werknemers in de slagersbedrijven gingen er gemiddeld 3,52% op vooruit, gevolgd door de bouwsector met 2,72% en de zuivelindustrie met 1,94%.