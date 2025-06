In eerste vijf maanden 33.000 vergunde nieuwbouwwoningen

In de eerste vijf maanden van 2025 zijn er voor de bouw van 33 duizend woningen vergunningen afgegeven. 'Dat zijn er iets minder dan in 2024, toen waren er in de eerste vijf maanden 38 duizend woningen vergund voor nieuwbouw', zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Vanaf juni 2025 baseert het CBS cijfers over de vergunningen voor nieuwbouwwoningen op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 'Door deze nieuwe bron komen ook ingetrokken vergunningen in beeld: dit jaar zijn er in de eerste vijf maanden vergunningen voor ruim 1 700 nieuwbouwwoningen ingetrokken – bij deze woningen wordt afgezien van de bouw. Vorig jaar gold dit voor maar 900 vergunde woningen in de eerste vijf maanden', aldus het CBS.

Woningsplitsingen

Naast vergunde nieuwbouwwoningen publiceert het CBS nu ook cijfers over verleende vergunningen voor woningen die aan bestaande panden worden toegevoegd – zoals woningsplitsingen. Ook in dit opzicht loopt 2025 achter op 2024: waren er vorig jaar in de eerste vijf maanden nog 6,5 duizend vergunde toevoegingen, dit jaar zijn dat er maar 5 duizend. Niet alle vergunde toevoegingen leiden tot een woning: er worden ook weer vergunningen ingetrokken (500 tot dusver dit jaar), en bij het opleveren van een toevoeging vindt er vaak een onttrekking plaats (zoals bij woningsplitsingen).