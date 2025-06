Oppervlakte consumptieaardappelen in 25 jaar niet zo groot geweest

In 2025 wordt er op ruim 83 duizend hectare consumptieaardappelen geteeld. Dit is 8,6 procent meer dan vorig jaar. Het was voor het laatst in 2000 dat de teeltoppervlakte consumptieaardappelen boven de 80 duizend hectare uitkwam. De oppervlakte van uien en tarwe nam toe, het areaal suikerbieten daalde. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de landbouwtelling 2025 van het CBS.

De totale oppervlakte akkerbouw, ook wel het areaal genoemd, is in 2025 vergeleken met een jaar eerder met 3,1 procent toegenomen tot bijna 547 duizend hectare. Dit is weer vergelijkbaar met de oppervlakte van 2023.

Het areaal aardappelen bedraagt ruim 164 duizend hectare. Met name het areaal consumptieaardappelen nam toe (8,6 procent). Maar ook poot- (5,9 procent) en zetmeelaardappelen (1,9 procent) worden vaker geteeld.

Aandeel consumptieaardappelen groeit

Van alle aardappelen die in Nederland geteeld worden, wordt het aandeel zetmeelaardappelen steeds kleiner en het aandeel consumptieaardappelen groter. Inmiddels is nog geen kwart van de aardappelen een zetmeelaardappel. Dit schommelde jarenlang rond de 30 procent. De helft van alle aardappelen wordt geteeld voor consumptie, de overige kwart is voor pootgoed.