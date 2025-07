CBS: Afgelopen jaar minder kolen over spoor richting Duitsland

In 2024 is er 37,8 miljoen ton aan goederen vervoerd over het spoor. 'Dat is 3,9 procent minder dan een jaar eerder', zo meldt het CBS donderdag.

Vooral minder kolen per spoor

'Het vervoer over het spoor neemt af sinds het recordjaar 2022. De daling in 2024 komt vooral doordat er minder kolen over het spoor worden vervoerd', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Minderen goederen

De afname van het goederenvervoer over het spoor komt geheel doordat er minder goederen vanuit Nederland over het spoor naar het buitenland worden vervoerd. Deze stroom daalde met 9,3 procent tot 21,7 miljoen ton. Dit blijft wel de belangrijkste goederenstroom over het spoor.

Vervoerd gewicht uit buitenland naar Nederland gestegen

Het vervoerd gewicht van goederen uit het buitenland naar Nederland steeg met 2,4 procent tot 10,3 miljoen ton. De stroom door Nederland, waarbij geladen en gelost wordt in het buitenland, en het binnenlands vervoer stegen ook.