CBS:Koopwoningen in juli bijna 9 procent duurder dan jaar eerder

In juli 2025 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 8,6 procent hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van juni 2025 stegen de prijzen in juli met 0,7 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen koopwoningen stijgen met 0,7 procent ten opzichte van juni

Ten opzichte van juni 2025 is de prijsindex bestaande koopwoningen in juli 2025 met 0,7 procent gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In juli lagen de prijzen gemiddeld 13,5 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in juli

Het Kadaster maakte bekend dat het in juli 21 189 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 14 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste zeven maanden van 2025 zijn 130 075 woningen verkocht, ruim 17 procent meer dan een jaar eerder.

486.041,- euro

In juli was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 486.041,- euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.