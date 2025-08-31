CBS: Economisch beeld in augustus net zo negatief als in juli

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in augustus net zo negatief als in juli. 'In de Conjunctuurklok van augustus presteerden 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend', zo meldt het CBS.

Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.