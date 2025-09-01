Omzet horeca groeit in tweede kwartaal met 5,5 procent

De omzet van de horeca groeide in het tweede kwartaal van 2025 met 5,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024, meldt het CBS.

De omzet van logiesverstrekking lag 4,5 procent hoger, de omzet van eet- en drinkgelegenheden was 5,9 procent hoger. De groei van de horecaomzet in het tweede kwartaal was hoger dan een kwartaal eerder, toen de omzet met 3,4 procent groeide.

Omzet logiesverstrekkers 4,5 procent hoger

In het tweede kwartaal van 2025 was de omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. Hotels zetten 4 procent meer om. De omzet van de overige logiesverstrekkers, waaronder campings en vakantieparken, groeide met 6 procent.

Eet- en drinkgelegenheden zetten bijna 6 procent meer om



De eet- en drinkgelegenheden hebben in het tweede kwartaal 5,9 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De fastfoodrestaurants realiseerden met 6,4 procent de grootste omzetstijging van de horecabranches. De omzet van restaurants groeide met 6,3 procent. De kantines en catering zetten 4,6 procent meer om en de cafés boekten 5,2 procent meer omzet dan in het tweede kwartaal van 2024.

Horecaondernemers iets negatiever in derde kwartaal

Bijna 4 weken geleden publiceerde het CBS over het ondernemersvertrouwen van de Nederlandse bedrijfstakken in het derde kwartaal van 2025. Het ondernemersvertrouwen was minder negatief dan in de eerste twee kwartalen van 2025. In de horeca verslechterde het vertrouwen echter iets. Op de ondernemers in de landbouw, bosbouw en visserij na waren horecaondernemers het meest negatief van de Nederlandse ondernemers.

Het ondernemersvertrouwen in de horeca daalde van -12,3 in het tweede kwartaal van 2025 naar -13,2 in het derde kwartaal van 2025. Horecaondernemers waren over zowel het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden als het economisch klimaat in de komende drie maanden wat negatiever.