Meer welvaart afgelopen 10 jaar doordat economie meer groeide dan de bevolking

'Zegt echter niets over de verdeling van de welvaart in een land'

In 2024 was de economie 21,2 procent groter dan in 2014, gecorrigeerd voor prijsveranderingen. In dezelfde periode groeide de bevolking met 6,7 procent. De economie groeide dus harder dan de bevolking. In 2024 was het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner van Nederland ruim 62.000 euro. 'Dat is 13,6 procent meer dan tien jaar geleden, gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het bbp per inwoner is een maatstaf voor de materiële welvaart van een land. Deze maatstaf zegt echter niets over de verdeling van de welvaart in een land, en over andere aspecten van het leven en de samenleving die een rol spelen in de ervaren welvaart', aldus het CBS.

Verschil groei economie en bevolking in EU groter

In de EU groeide de economie ten opzichte van 2014 met 17,7 procent. Dat is weliswaar minder dan in Nederland, maar de totale bevolking van de huidige EU-landen groeide met 1,6 procent ook minder hard. Daardoor lag het bbp per EU-inwoner 15,8 procent hoger dan in 2014. Vooral in een aantal Noord- en West-Europese landen was het verschil tussen de economische groei en bevolkingsgroei kleiner dan in Nederland, zoals in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, België en Zweden.

Ierland, Cyprus en Malta zijn uitschieters

In sommige landen groeide de economie zeer sterk, terwijl de bevolking veel minder hard groeide. Dit speelt vooral in Ierland, Cyprus en Malta. Dit komt grotendeels door buitenlandse multinationals, die voor een grote economische groei zorgden. Ook in Midden- en Oost-Europese landen zoals Polen, Roemenië en Kroatië groeide het bbp per inwoner zeer sterk. Hier ging een grote economische groei samen met een bevolkingskrimp.