Huren stijgen met 4,9 procent

Een woning huren was in juli 2025 gemiddeld 4,9 procent duurder dan in juli 2024. Deze stijging is lager dan in juli vorig jaar. Toen stegen de huren met 5,4 procent, de grootste huurstijging in ruim 30 jaar. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Huur sociale huurwoning stijgt sterker bij corporaties

Ongeveer twee derde van de huurwoningen is in het bezit van woningcorporaties. De huren van sociale huurwoningen stijgen bij deze verhuurders gemiddeld met 5,1 procent, dit is lager dan in 2024 (gemiddeld 5,6 procent). Sociale huurwoningen van overige verhuurders stegen in juli 2025 met 4,7 procent minder in huurprijs dan die van woningcorporaties.

De huren van vrijesectorwoningen stegen dit jaar met 4,4 procent. Ook dit is lager dan in 2024, toen deze huren met 5,0 procent stegen. De nettohuurprijs bij de start van het huurcontract bepaalt of een woning een vrijesectorwoning is.

Hogere huurstijging bij nieuwe bewoners

Als een huurwoning een nieuwe bewoner krijgt, mag de huur meer stijgen dan de maximaal toegestane reguliere huurverhoging. De gemiddelde huurstijging is dan ook lager als bewonerswisselingen niet meegerekend worden, namelijk 4,1 procent. Het effect van bewonerswisselingen is met 0,8 procentpunt vergelijkbaar met 2024.

Grootste stijging in Rotterdam door bewonerswisselingen

Van de vier grote steden stijgen de huren, net als in 2024, met 5,3 procent het meest in Rotterdam. Hier is de invloed van bewonerswisselingen het grootst. Zonder dit effect is de stijging in Rotterdam 4,1 procent. Van de vier grote steden stijgen de huren het minst in Den Haag, met 4,6 procent, exclusief bewonerswisselingen stijgen de huren in Den Haag met 3,9 procent.

De provincies waar de huren het hardst stegen waren Flevoland en Drenthe. Hier is de gemiddelde huurstijging 5,2 procent, waarvan 0,8 procentpunt veroorzaakt werd door bewonerswisselingen. Bewonerswisselingen hebben in Drenthe het grootste effect. Van alle provincies stijgen de huren het minst in Limburg, met 4,5 procent.