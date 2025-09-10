Woonplaats bepaalt vaste lasten: verschil loopt op tot € 2.000,- per jaar

Nederlandse huishoudens betalen afhankelijk van hun woonplaats sterk uiteenlopende bedragen aan vaste lasten. Uit een analyse van Overstappen.nl en onderzoeksinstituut Coelo blijkt dat het verschil tussen de duurste en goedkoopste gemeenten kan oplopen tot bijna € 2.000,- per jaar.

Percentage inkomen naar vaste lasten loopt uiteen

Het aandeel van het inkomen dat naar vaste lasten gaat, verschilt sterk per gemeente. In Blaricum gaat bijvoorbeeld gemiddeld 6% van het netto-inkomen naar gemeentelijke belastingen, verzekeringen en energie. In Heerlen is dit 15%. De woonlasten zoals huur en hypotheek zijn hierin niet meegenomen.

Verschillen in woonverzekering

Ook bij woonverzekeringen lopen de kosten uiteen. Voor een verzekerd bedrag van € 100.000 kost een opstal- en inboedelverzekering op Schiermonnikoog of Terschelling iets meer dan € 10,- per maand. In Blaricum en Bronckhorst ligt dat bedrag vele malen hoger: € 53,- per maand. Het aandeel huurders en woningbezitters speelt hierbij een rol: huurders sluiten zelf geen opstalverzekering af en betalen dus minder.

Autoverzekering vooral duur in de Randstad

Ook voor je autoverzekering heeft je woonplaats invloed op de premie die je betaalt. De tien duurste gemeenten bevinden zich allemaal in of rond de Randstad. In Den Haag zijn autobezitters het duurst uit. Zo betaalt een 25-jarige bestuurder met twee schadevrije jaren voor een WA-verzekering van een vijftien jaar oude Volkswagen Polo (25.000 km op de teller) in Den Haag een maandbedrag van € 92,77. Ter vergelijking: op Terschelling betaalt dezelfde automobilist slechts € 45,72 per maand voor een WA-verzekering. De premieverschillen tussen de duurste en goedkoopste gemeenten kunnen oplopen tot wel 41%. Op jaarbasis komt dat neer op een verschil van ruim € 250,-.

Dat je in de stad meer betaalt, is een direct gevolg van het hogere risico. Meer verkeer leidt vaak tot meer schade, en een grotere kans op diefstal of vandalisme drijft de prijs verder op. Verzekeraars berekenen dit verhoogde risico door in de premie.

Energie

Ook de energiekosten verschillen per gemeente. Je woonplaats bepaalt welke regionale netbeheerder je hebt. Omdat deze tarieven per beheerder verschillen, kan je rekening hoger of lager uitvallen. Zo betaal je bij de ene netbeheerder in Overijssel € 147,35 per jaar, terwijl dit bedrag bij een ander kan oplopen tot € 155,24.

Zorgverzekering wordt voor iedereen duurder

De zorgverzekering wordt de komende jaren aanzienlijk duurder, zeker als de politieke plannen om het eigen risico af te schaffen doorgaan. Berekeningen tonen aan dat de zorgpremie in dat geval in twee jaar tijd met € 726,- stijgt. Dit komt doordat de kosten die nu via het eigen risico worden betaald, dan door alle premiebetalers samen moeten worden opgebracht. Inwoners in gemeenten als Delft, Westland en Schiedam zijn gemiddeld € 158,50 per maand kwijt aan hun zorgpremie. Inwoners in onder meer Friesland, Drenthe en Flevoland betalen gemiddeld de laagste premie: € 149,50 per maand.

Huishoudbudget onder druk

De verschillen in vaste lasten sluiten aan bij een bredere ontwikkeling: steeds meer huishoudens ervaren moeite om alle rekeningen op tijd te betalen. Tegelijkertijd stijgen de inkomens voor veel werkenden en gepensioneerden sneller dan de vaste lasten. Toch lukt het volgens Het Nibud 3,7 miljoen Nederlanders niet om te sparen, waardoor hun financiële ruimte beperkt blijft.

Besparingsmogelijkheden voor huishoudens

Jeremy Broekman, schadeverzekering expert bij Overstappen.nl: “Deze cijfers maken duidelijk dat vaste lasten sterk samenhangen met de regio waarin men woont. Daar valt niet altijd invloed op uit te oefenen, maar het is wel belangrijk om regelmatig te bekijken welke keuzes wél mogelijk zijn. Bij verzekeringen en energiecontracten bestaan grote prijsverschillen, soms tot honderden euro’s per jaar. Door jaarlijks te controleren of de huidige voorwaarden nog aansluiten bij de situatie van het huishouden, kan worden voorkomen dat onnodig te veel wordt betaald.”