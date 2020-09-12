Afname faillissementen in afgelopen tien jaar flink afgenomen

In augustus zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 278 bedrijven failliet verklaard, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. 'Dat zijn 54 minder faillissementen dan in dezelfde periode een jaar eerder, een daling van 16 procent', aldus het CBS. Ten opzichte van juli is het aantal faillissementen gedaald met 7 procent.

Faillissementsgraad neemt af

De faillissementsgraad kwam in augustus uit op 7,5. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 9,1 bedrijven failliet verklaard.

Piek in maart 2015

Sinds de start van de reeks in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8. Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad tot het najaar van 2024. Sindsdien is de trend licht dalend.

Faillissementsgraad het hoogst in de horeca

Niet voor zittingsdagen gecorrigeerd werden in augustus relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken in horeca. Per 100.000 bedrijven in de horeca gingen er 30,8 failliet, een jaar eerder waren dat er 25,6.