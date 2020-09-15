Eerste helft 2025 is goederenhandel met VS met 10,6 procent gegroeid

In het eerste halfjaar van 2025 was de exportwaarde van goederen naar de Verenigde Staten 10,5 procent hoger dan in dezelfde periode in 2024. 'De importwaarde was 1,0 procent hoger', zo meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige cijfers over de internationale handel.

Invoertarieven

'Hoewel de Nederlandse handel met de Verenigde Staten onder druk staat door onder andere de aangekondigde invoertarieven, groeide de wederzijdse handelsrelatie nog wel in het eerste halfjaar van 2025. De export naar de VS werd vooral gedreven door wederuitvoer van goederen, die met 24,6 procent sterker toenam dan de exportwaarde van Nederlandse makelij, die met 4,5 procent toenam', aldus het CBS.

Machines, vervoermaterieel en chemische producten

De stijging van de exportwaarde naar de Verenigde Staten komt vooral door meer export in februari, maart en april. De import van goederen uit de VS daalde in mei met 9,0 procent en nam in juni weer toe met 11,0 procent. Dit kwam vooral doordat er toen meer machines en vervoermaterieel en chemische producten werden geïmporteerd.

Ook stijging handel VS en EU

Dit gold ook voor andere landen in de EU: de import- en exportwaarde van de EU als geheel met de VS groeide in het eerste halfjaar van 2025, maar er was wel een afnemende trend. Dat komt ook overeen met de trend in de goederenhandel van de VS met de rest van de wereld: de VS voerde in het eerste kwartaal van 2025 veel meer in ten opzichte van een jaar eerder, mogelijk omdat bedrijven op aangekondigde invoertarieven anticipeerden, terwijl de handelswaarden in het tweede kwartaal vergelijkbaar waren met een jaar eerder.