Prinsjesdag 2025 maar dan in begrijpelijke taal en wat jij er van merkt

Lees hier in begrijpelijke taal de belangrijkste plannen die in de Miljoenennota 2026 en het Belastingplan 2026 zijn opgenomen.

Jaarbegroting

Elk jaar maakt het kabinet een begroting. Hierin staat hoeveel geld de regering uitgeeft en aan welke dingen en hoeveel geld de regering ontvangt aan belastingen en premies.

Gemiddeld iets meer geld overhouden

Nederlanders houden in 2026 gemiddeld iets meer geld over. Ook wordt de armoede minder. De regering wil dat mensen niet meer belasting hoeven te betalen op benzine en diesel dan vorig jaar. Ook wil de regering dat Nederland veiliger wordt. En beter klaar is voor problemen in de wereld. Daarom gaat er meer geld naar het leger.

Wat doet de regering?

- Mensen krijgen korting op de belasting die zij moeten betalen voor benzine of diesel. Zo wil de regering ervoor zorgen dat tanken niet duurder wordt.

- De onderwijskansenregeling blijft toch bestaan. Scholen blijven extra geld krijgen om leerlingen te helpen die dat nodig hebben.

- Er zou in 2026 minder geld gaan naar openbaar vervoer in steden en dorpen. De regering verplaatst deze besparing naar 2027.

- Er komt in 2028 meer geld om nieuwe gevangenissen te bouwen.

- Er gaat meer geld naar het leger.

- Gemeentes krijgen ruim € 700 miljoen voor jeugdzorg.

Staatsschuld

Elk land heeft schulden: de staatsschuld. De staatsschuld van Nederland is laag, ook vergeleken met andere landen. De staatsschuld is niet hoger dan de afspraak met Europa.

Begrotingstekort

De regering geeft in 2026 iets meer geld uit dan dat er binnenkomt. Dat heet een begrotingstekort. Daardoor loopt de staatsschuld iets op. Maar het begrotingstekort van 2026 is niet hoger dan de afspraak met Europa.

Belastingplan 2026

De regering wil ook de belastingen aanpassen. Bijvoorbeeld zodat iedereen eerlijke belasting betaalt. En zodat mensen meer geld overhouden.

Wat de regering bijvoorbeeld wil:

- Bedrijven moeten altijd belasting (suikertaks) betalen voor frisdrank, groentesap of vruchtensap. Ook wanneer er een beetje melk of yoghurt in wordt gedaan.

- De vliegbelasting verandert. Voor kortere vluchten betaal je minder belasting dan voor lange vluchten. De langere vluchten naar het Caribisch deel van het Koninkrijk vallen wel onder de lage belasting.

- Mensen betalen in 2026 minder belasting voor auto’s die geen CO2 uitstoten zoals bijvoorbeeld elektrische of auto’s die op waterstof rijden.

Eerst goedkeuring Tweede Kamer nodig

De Tweede Kamer moet de plannen uit de Miljoenennota en het Belastingplan nog goedkeuren. Dat gebeurt dit najaar. Daarna weten we pas of het allemaal echt doorgaat. En of er plannen aangepast moeten worden.