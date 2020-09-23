CBS: Overheidstekort van 3 miljard euro in eerste helft 2025

In de eerste helft van 2025 waren de uitgaven van de overheid 3 miljard euro hoger dan de inkomsten. Dit meldt het CBS dinsdag.

Overheidsschuld gestegen naar 492 miljard euro

'De overheidsschuld is de eerste helft van 2025 met bijna 1 miljard euro toegenomen tot 492 miljard euro. Dat is 42,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp)', aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën.

Rode cijfers

Het is voor het eerst in vier jaar tijd dat de overheid rode cijfers schrijft over een eerste jaarhelft. Halverwege 2024 was er nog een overschot van 2 miljard euro. Het overheidstekort uitgedrukt als percentage bruto binnenlands product (bbp) komt op jaarbasis, van het derde kwartaal 2024 tot en met het tweede kwartaal 2025, uit op 1,4 procent. De miljoenennota 2026 van het ministerie van Financiën gaat uit van een tekort van 25 miljard euro voor heel 2025, oftewel 2,1 procent bbp.

Uitgaven sterker gestegen dan de inkomsten

De overheidsuitgaven zijn het eerste halfjaar van 2025 met bijna 15 miljard euro gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De sociale uitkeringen stegen met bijna 8 miljard euro, oftewel 6 procent. Dit kwam met name door een toename van de uitkeringslasten voor de AOW en de zorg. De beloningen van overheidspersoneel en de investeringen van de overheid stegen beide met 3 miljard euro in het eerste halfjaar van 2025, respectievelijk 7 procent en 14 procent. De investeringen stegen voor een groot deel door aankopen van militair materieel.

Inkomsten ook gestegen

De inkomsten van de overheid stegen ook in het eerste halfjaar van 2025, met bijna 10 miljard euro oftewel 4 procent. Daarmee bleef de stijging van de inkomsten wel achter bij de stijging van de uitgaven.

Bijdragen van de Europese Unie

De belastingen en premies namen met 9 miljard euro het grootste deel van de toename voor hun rekening. De overige inkomsten stegen met bijna 1 miljard euro. Dit kwam voornamelijk door toegenomen rentebaten voor de overheid en bijdragen van de Europese Unie om het herstel van de Nederlandse economie te ondersteunen na de corona- en energiecrisis.

Schuldquote blijft historisch laag

De overheidsschuld kwam aan het eind van het eerste halfjaar van 2025 uit op 492 miljard euro en is met bijna 1 miljard euro gestegen ten opzichte van eind 2024. Ondanks de stijging van de schuld in euro’s daalde de schuldquote, de overheidsschuld als percentage van het bbp, naar 42,7 procent. Dit komt doordat de totale omvang van de Nederlandse economie relatief sterker steeg dan de overheidsschuld. De schuldquote is nu bijna op het laagste punt in de afgelopen 30 jaar. Alleen in het derde kwartaal van 2024 was de schuldquote lager. In de miljoenennota 2026 gaat het ministerie van Financiën ervan uit dat de overheidsschuld in de tweede helft van het jaar verder zal oplopen tot 533 miljard euro, oftewel 44,9 procent bbp.