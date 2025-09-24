'Niet schuldsanering maar goede betalingsregeling lost schuldenproblematiek op'

Meer Nederlanders maken gebruik van schuldsanering doordat de regels om in aanmerking te komen zijn versoepeld. Dat lijkt gunstig maar is het niet. Schuldsanering lost de almaar groeiende schuldenproblematiek in Nederland niet op. Wat wel werkt, is dat mensen al vroeg het recht krijgen afspraken te maken met schuldeisers. Dit zegt Marc Mulder van Movisie.

De stijging van het aantal mensen dat schuldsanering krijgt, is klein vergeleken met het aantal mensen met betalingsproblemen. Dat aantal groeit juist, blijkt uit cijfers van het CBS. Mensen zitten jarenlang in de schulden voordat deze mogelijke oplossing zich eindelijk aandient.

Wanneer iemand een rekening niet kan betalen, stapelen de problemen zich snel op terwijl een oplossing ver weg is. Voordat mensen in aanmerking komen voor schuldsanering, leven ze vaak jaren in stress en wanhoop. Dit leidt tot veel problemen in het gezin en op het werk. Ze snakken naar een directe oplossing die past bij hun situatie. Door mensen het recht te geven op een betalingsregeling kunnen ze zelf tijdig een oplossing vinden en wordt veel ellende voorkomen.