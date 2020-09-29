CBS: China voor 8 kritieke materialen grootste leverancier voor Nederland

In 2024 was China voor 8 kritieke materialen de grootste leverancier voor Nederland. 'Bij de import van producten met kritieke materialen en bij de winning en verwerking van kritieke materialen is de invloed van China nog groter', zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van nieuw onderzoek naar kritieke materialen.

Hoog risico op leveringsverstoring

Kritieke materialen zijn materialen met een groot economisch belang voor de EU en een hoog risico op leveringsverstoring. Ze zitten in veel verschillende producten en zijn onder andere nodig voor verduurzaming (bijvoorbeeld zonnepanelen) en digitalisering (bijvoorbeeld microchips).

China grootste leverancier

Nederland importeert 8 kritieke materialen (bariet, bismut, kobalt, magnesium, mangaan, strontium, tantaal en vloeispaat) het meest uit China. Daarmee is China het land dat het vaakst de grootste leverancier van kritieke materialen voor

Nederland is. Duitsland volgt met zes noteringen.

China ook grote producent van kritieke materialen

China is dan ook een grote producent van kritieke materialen. Zo is China voor 11 materialen de grootste grondstofwinner, gevolgd door de VS, Zuid-Afrika, Turkije en Congo met 2 noteringen. Daarnaast heeft China voor 9 materialen de grootste economisch winbare reserves in de grond, gevolgd door Australië met 3 noteringen. China is ten slotte voor 19 kritieke materialen de grootste verwerker ter wereld.

Hightech uit China leunt op kritieke materialen

Kritieke materialen kunnen ook als onderdeel van producten Nederland binnenkomen, zoals bij de import van laptops. China exporteert veel van deze eindproducten en is zelfs de grootste leverancier van producten met kritieke materialen voor Nederland. In 2024 ging het om een totale productwaarde van 58,4 miljard euro. Dit waren vooral hightechproducten, zoals: laptops, tablets, zonnepanelen, telefoons, routers, lithium-ion-accu’s, omvormers en computeronderdelen.

Metaalvoetafdruk

Een groot deel van de producten uit China is niet bestemd voor Nederland, maar wordt verder vervoerd naar andere Europese landen. Toch heeft China van alle landen wel het hoogste aandeel in de totale metaalvoetafdruk van de Nederlandse consumptie.

Magnesium meest ingevoerde kritieke materiaal

Bij de invoer van materialen zelf (in de vorm van ruwe grondstoffen, verwerkte grondstoffen of halffabricaten) zijn de bedragen een stuk lager, omdat het alleen om de materialen gaat en niet om de waarde van de producten met die materialen.

Magnesium, mangaan en aluminium

Nederland voerde van alle ingevoerde kritieke materialen uit China het meeste magnesium (274 miljoen euro) in, gevolgd door mangaan (178 miljoen euro) en aluminium (141 miljoen euro).