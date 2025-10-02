Cao-lonen stijgen in derde kwartaal maar wel iets minder hard

In het derde kwartaal van 2025 namen de cao-lonen met 4,6 procent toe vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toen was de cao-loonstijging nog 6,8 procent. Gecorrigeerd voor inflatie stijgen de cao-lonen met 1,6 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Lonen stijgen bij overheid het minst

Het cao-loon is het uurloon inclusief bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld. Bij de overheid stijgen de lonen het minst, met 3,1 procent. Een jaar eerder zijn de lonen in deze sector ook al het minst toegenomen. Bij de particuliere bedrijven en bij de gesubsidieerde instellingen, die voor het grootste deel bestaat uit zorginstellingen, stijgen de cao-lonen met respectievelijk 4,8 en 5,1 procent.

Sterkste cao-loonstijging is 6,6 procent bij informatie en communicatie

De cao-lonen stegen in het derde kwartaal van 2025 het minst in de bedrijfstak openbaar bestuur, met 2,1 procent. Een jaar eerder was de cao-loonstijging hier met 7,7 procent nog hoger dan gemiddeld. De sterkste cao-loonstijging is 6,6 procent in de informatie en communicatie. Een jaar eerder steeg het loon daar met 6,2 procent juist minder dan gemiddeld.

Reële loonstijging gecorrigeerd voor inflatie: 1,6 procent

De reële cao-loonstijging, waarbij het cao-loon wordt gecorrigeerd voor inflatie, was in het afgelopen kwartaal 1,6 procent. Tegelijk met de lagere cao-loonstijging neemt de inflatie ook af. In de eerste helft van 2025 was de reële loonstijging 1,7 procent. In 2024 was de reële cao-loonontwikkeling 3,3 procent.

97 procent van de cao's

De voorlopige cijfers over het derde kwartaal van 2025 zijn gebaseerd op 97 procent van de cao's waaruit de statistiek is opgebouwd. Drie kwart van de werknemers valt onder een cao.