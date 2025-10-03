Vier op de tien starters kopen eerste woning alleen

De huizenprijzen zijn het afgelopen jaar met circa 8 procent gestegen, maar desondanks blijft het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning toenemen. Het zijn vooral jonge huizenkopers tot 35 jaar die de grootste groei laten zien; het aantal aanvragen van deze groep steeg op jaarbasis 29 procent. 56 procent van het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning is afkomstig van deze groep.

Dat blijkt uit de nieuwste Hypotheekindex van De Hypotheker. Het is opvallend dat bijna vier op de tien starters hun eerste woning alleen kopen. Dat is mede mogelijk doordat een deel van deze jonge huizenkopers financiële steun krijgt van hun ouders, bijvoorbeeld in de vorm van een familiehypotheek.



Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal met 21 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Vooral jonge huizenkopers- en bezitters tot 35 jaar hebben een groot aandeel in deze stijging (+29 procent), gevolgd door 55-plussers (+24 procent). Tegelijkertijd is het aandeel aanvragen voor de aankoop van een woning flink gestegen (+19 procent). Ook hier zijn starters zeer actief; ruim driekwart van de huizenkopers tot 35 jaar koopt voor het eerst een eigen woning. Bijna 40 procent doet dit alleen, waardoor de behoefte aan kleinere koopwoningen groeit.

Dat geldt niet alleen voor starters, maar ook voor 55-plussers die willen doorstromen naar een kleinere, levensloopbestendige woning. Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning onder starters is in de afgelopen drie maanden met 4 procent gestegen naar 351.655 euro. Uit cijfers van De Hypotheker blijkt dat het gemiddelde hypotheekbedrag onder starters in de provincies Limburg (+14 procent), Zeeland (+12 procent) en Flevoland (+10 procent) het sterkst groeit.