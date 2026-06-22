Koopwoningen in mei ruim 4 procent duurder dan jaar eerder

In mei waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 4,4 procent hoger dan een jaar eerder. Een maand eerder was de prijsstijging 4,3 procent. Ten opzichte van april 2026 stegen de prijzen met 0,6 procent in april. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Ten opzichte van april stegen de prijzen van koopwoningen met 0,6 procent

Ten opzichte van april stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in mei met 0,6 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In mei lagen de prijzen gemiddeld 16,6 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Minder transacties bestaande koopwoningen in mei

Het Kadaster maakte bekend dat het in mei 19 120 woningtransacties registreerde. Dat is 2,5 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste vijf maanden van 2026 zijn 94 523 woningen verkocht, 5 procent meer dan een jaar eerder.

In mei was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 487 383 euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.