KNMP: 'Breng vervuilde hartmedicijn Valsartan terug naar apotheek'

Nieuwe informatie

De KNMP komt tot dit advies op basis van nieuwe informatie over de kwaliteit van dit geneesmiddel tegen hoge bloeddruk, hartfalen en na een hartinfarct. De betrokken Nederlandse instanties zijn inmiddels op de hoogte gesteld. 'Er zijn tabletten in omloop waarin de werkzame stof Valsartan vervuild kan zijn met het mogelijk kankerverwekkende N-nitrosodimethylamine', aldus KNMP.

Belang van de patiënt

‘De apotheker in Nederland staat voor een veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen’, stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP. ‘Onze geneesmiddelen moeten van onberispelijke kwaliteit zijn en daar moeten we op kunnen vertrouwen. Bij twijfel rest in het belang van de patiënt alleen de keuze om het terug te brengen. Iedere patiënt die ziek wordt door het gebruik van Valsartan is er natuurlijk één te veel.’

Dieper inzicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten op 5 juli tot een terugroepactie bij de apotheek. Patiënten konden volgens de autoriteiten hun voorraad Valsartan opgebruiken. Een recente update van de Amerikaanse FDA heeft het bestuur van de KNMP tot een dieper inzicht gebracht. In deze publicatie wordt ingeschat hoe groot de kans is dat patiënten kanker krijgen.

180.000 Nederlandse gebruikers

Nederland telt 180.000 gebruikers van vervuilde Valsartan. Een deel van hen heeft vervuilde Valsartan al teruggebracht of is al omgezet naar een alternatief. Inmiddels is bij de KNMP bekend geworden dat in Duitsland sporen van NDMA niet alleen in de grondstof maar ook in Valsartan-tabletten zijn aangetoond.

Klein Nulent: ‘We realiseren ons dat we met ons standpunt verder gaan dan de zienswijze van IGJ en het CBG. Maar we vinden ook dat we een eigen verantwoordelijkheid dragen. Vandaar dit advies aan de apotheker en de patiënt.’

De IGJ adviseert patiënten om niet te stoppen met het gebruik zonder overleg met hun arts of apotheker.