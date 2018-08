Meer rookvrije straten in Rotterdam in het vooruitzicht

Het volledige terrein van het Erasmus MC moet per 1 januari 2020 rookvrij zijn. Om dat te bereiken, is op verzoek van de Raad van Bestuur een taskforce opgericht, die inmiddels samenwerking heeft gezocht met de gemeente Rotterdam en de directe buren het Erasmiaans Gymnasium en de Hogeschool Rotterdam.

Stoppen

Volgens de taskforce is een volledig rookvrij ziekenhuis essentieel voor onze voorbeeldfunctie. Dat betekent onder meer dat alle gebouwen en het terrein geheel rookvrij worden, maar ook dat wordt gewerkt aan een plan om patiënten en medewerkers ondersteuning te bieden bij het stoppen met roken.

Milieuzone

Het gebied tussen het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnasium – de Zimmermanweg en de Wytemaweg - wordt een volledig rookvrije zone, te vergelijken met de milieuzone voor vervuilende auto’s in de binnenstad. De gemeente Rotterdam zou de zone moeten markeren met borden en stoeptegels.

Concept

De plannen bevinden zich nog in de conceptfase, beklemtoont voorzitter van de Raad van Bestuur Ernst Kuipers. Een brief waarin de gemeente wordt verzocht om medewerking, is inmiddels verstuurd. Kuipers: "Het Erasmus MC heeft preventie en bevordering van gezond gedrag hoog in het vaandel staan. Een rookvrij terrein past daarbij. Het is niet meer van deze tijd dat patiënten en bezoekers op sommige plaatsen door een rookgordijn moeten lopen, voordat ze het ziekenhuis betreden."

Aanspreken

Bij aanstelling van ‘externe medewerkers’, zoals personeel van bouwbedrijven en monteurs, wordt contractueel vastgelegd dat niet wordt gerookt op het terrein. Om het rookverbod te handhaven, is het de bedoeling dat medewerkers, bezoekers en beveiligers ‘overtreders’ gaan aanspreken, staat in het conceptplan te lezen. Suppoosten en beveiligers krijgen hiertoe een training aangeboden.

NFU

Ook de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) heeft al eerder aangegeven zich te willen committeren aan een rookvrije zorg.