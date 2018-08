500.000,- euro ZonMw subsidie voor stoppen-met-roken-onderzoek zwangeren

Zwangerschap

Doel van het project is om de invoering van de Trimbos-richtlijn te verbeteren in de zorg voor zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status die tijdens of na hun zwangerschap roken. Uiteindelijk doel is dat deze vrouwen tijdens en na de zwangerschap minder gaan roken dan wel stoppen met roken.

Verslavingsartsen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met huisartsen, verslavingsartsen en jeugdgezondheidsartsen, en met het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland. Dit consortium heeft een netwerk van verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgsters, en jeugdgezondheidsartsen werkzaam in Groningen, Drenthe of Friesland. Ook hebben ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in het onderzoek om de stem en perspectieven van vrouwen te laten horen. Het onderzoek duurt vier jaar.