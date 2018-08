Rijnstate screent patiënten op VRE-bacterie

Besmettingskans VRE

'Een aantal patiënten, dat een kleine kans loopt besmet te zijn met deze bacterie, ontvangt vanaf vandaag een brief thuis met de vraag zich te laten onderzoeken op de ziekenhuisbacterie', aldus het ziekenhuis.

Orthopedie

Dit zijn patiënten die de afgelopen drie weken opgenomen zijn geweest op afdeling Orthopedie in het ziekenhuis. Het onderzoek kunnen mensen zelf eenvoudig thuis uitvoeren. Mensen die geen brief thuis hebben gekregen, maar wel opgenomen zijn geweest op deze afdeling in de genoemde periode, hoeven niets te doen: zij zijn niet in contact geweest met de bacterie en hebben geen kans op besmetting.

VRE-bacterie

VRE is de afkorting van Vancomycine Resistente Enterokok. VRE is een bacterie in de darmen, die ongevoelig (resistent) is voor behandeling met gebruikelijke antibiotica. De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Zij merken niet eens dat zij de bacterie bij zich dragen, de bacterie geeft geen klachten. In de thuissituatie vormt VRE geen probleem. Bij mensen met een sterk verminderde weerstand (zoals ernstig zieke mensen in een ziekenhuis of verpleeghuis) kan de bacterie een infectie veroorzaken. Deze infectie kan worden behandeld met speciale antibiotica.

Ongevaarlijke bacterie voor gezonde mensen

Als uit onderzoek blijkt dat iemand de bacterie bij zich draagt, is behandeling niet nodig, tenzij de bacterie een infectie veroorzaakt. De bacterie verdwijnt vanzelf weer uit het lichaam en geeft over het algemeen geen klachten. De VRE-bacterie is voor gezonde mensen ongevaarlijk, maar kan bij ernstig zieke mensen infecties veroorzaken. Meer informatie over de VRE (onder andere antwoorden op veel gestelde vragen) is te vinden op: www.rijnstate.nl/vre.

Actieve screening op bacteriën

Ziekenhuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met resistente bacteriën. Dit zijn bacteriën die steeds moeilijker met antibiotica te behandelen zijn, de zogenaamde ziekenhuisbacteriën. In een ziekenhuisomgeving gedijen deze bacteriën goed.

Screening

Als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland is Rijnstate al in 2016 gestart met het proactief screenen van patiënten die twee weken of langer in het ziekenhuis liggen. Het doel van deze screening is het opsporen van patiënten die ongemerkt drager zijn van een resistente bacterie en het voorkomen van verspreiding hiervan binnen het ziekenhuis. Er wordt gescreend op een aantal bekende multiresistente ziekenhuisbacteriën, waaronder VRE.

Ervaring met de VRE-bacterie

Rijnstate heeft een deel van 2017 te kampen gehad met een uitbraak van de VRE-bacterie op de locatie Arnhem. Ellen Mascini, arts-microbioloog: 'Gedurende een aantal maanden hebben onze medewerkers en artsen op bijna alle afdelingen te maken gekregen met extra maatregelen tijdens hun werk. We hebben veel geleerd in die periode, waardoor we de bacterie nu hopelijk snel kwijt zijn.'