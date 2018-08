Wat is de perfecte hoeveelheid slaap?

Uit een recente studie van European Society of Cardiology bij meer dan een miljoen volwassenen blijkt dat de perfecte hoeveelheid slaap per nacht tussen de zes en acht uur ligt.

De onderzoekers stelden vast dat zowel meer als minder slaap een negatieve invloed kan hebben op je gezondheid, in het bijzonder op je hart. Zes tot acht uur slaap zou het risico op hartziekten en beroertes verminderen. Dit meldt Het Laatste Nieuws. Zowel de korte als de lange slapers hebben volgens het onderzoek meer kans om te overlijden aan een hartziekte of beroerte. Lopen mensen die minder dan zes uur slapen 11 procent meer kans op een hartziekte of een beroerte, voor mensen die meer dan acht uur per nacht slapen is dat 33 procent.

Meer onderzoek

Het risico bij te veel of te weinig slaap per nacht wordt pas groter als die slaapgewoonte voor langere tijd aanhoudt. Auteur van het onderzoek dokter Epameinondas Fountas: 'Een korte nacht of een uitslaapdag is niet meteen schadelijk voor je gezondheid. Alleen chronisch slaapgebrek of langdurig te veel slapen moet absoluut vermeden worden.' Fountas geeft wel aan dat er meer onderzoek nodig is om te weten waarom slaap zo'n grote invloed heeft op hart- en vaatziekten.

