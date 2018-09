VUmc sluit Intensive Care kinderen

In juli maakte Amsterdam UMC - locatie VUmc bekend dat er tot september geen opnames gedaan worden op de afdeling Intensive Care Kinderen van locatie VUmc. Deze tijdelijke opnamestop is nu omgezet in een definitieve sluiting. De Kinder-IC van locatie VUmc gaat dicht vanwege een gebrek aan gespecialiseerde kinder IC-verpleegkundigen.