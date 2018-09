Cochleair implantaat behoedt ouderen voor dementie

De toenemende vergrijzing leidt tot een toename van leeftijdsgebonden aandoeningen, zoals dementie. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen becijferden recent dat voor het hele Vlaamse Gewest het aantal personen met dementie voor 2018 wordt geschat op 131 818, met een te verwachten stijging van 42,7% tot 188 183 personen tegen 2035.

Als gevolg van de natuurlijke veroudering gaat ons denkvermogen achteruit naarmate we ouder worden. Recent onderzoek toonde reeds aan dat mensen met een normaal gehoor een milde,

leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang vertonen bij het verouderen. Bij mensen met gehoorverlies verloopt die achteruitgang sneller. “Bij ernstig slechthorende ouderen is het risico op dementie vijfmaal groter. Zij kunnen gesprekken moeilijker volgen en krijgen dus minder prikkels binnen,” legt audiologe prof. Griet Mertens uit.

Longitudinale studie

Uit eerder onderzoek bleek reeds dat een ‘gewoon’ hoorapparaat niet alleen het gehoor verbetert, maar ook de versnelde cognitieve achteruitgang tegengaat. Mertens en haar collega’s van het UZA en de Universiteit Antwerpen voerden nu een internationale longitudinale studie uit om het effect van een cochleair implantaat op het denkvermogen bij ernstig slechthorende ouderen in kaart te brengen. Zo’n implantaat is een elektronisch toestelletje dat geluid omzet in elektrische pulsen, die rechtstreeks de gehoorzenuw stimuleren.

“We maten de cognitieve vaardigheden van zeer slechthorende ouderen vóór de implantatie en op specifieke tijdsstippen erna. Uit onze studie blijkt dat de cognitie zich herstelt één jaar na de cochleaire implantatie en dat ze nadien opnieuw het natuurlijke verloop volgt,” legt oorarts prof. Vincent Van Rompaey uit.

Zo vroeg mogelijk behandelen

Het vroegtijdig opsporen van gehoorverlies en het behandelen met hoortoestelletjes of hoorimplantaten is dus niet alleen belangrijk om beter te horen. “Mensen met gehoorverlies geven vaak aan dat ze een hoortoestel zo lang mogelijk willen uitstellen, tot het echt niet anders meer kan”, zegt oorarts prof. Paul Van de Heyning. “Nu we weten dat een implantaat ouderen kan behoeden voor cognitieve achteruitgang en de bijhorende sociale isolatie, is dat een extra reden om een implantaat op hogere leeftijd toch te overwegen.”