Weinig patiënten krijgen cannabis als pijnstiller van huisarts

Hoewel het aantal patiënten dat een recept voor medicinale cannabis krijgt over de jaren is toegenomen, wordt er nog altijd zelden cannabis voorgeschreven. Dit concludeerden we uit de analyse van voorschrijfgegevensgegevens in Nivel Zorgregistraties.

In Nivel Zorgregistraties eerste lijn bekeken we hoe vaak cannabis nu eigenlijk wordt voorgeschreven, aan wie en waarvoor. In de periode tussen 2013 en 2017 bleek het aantal patiënten dat cannabis kreeg voorgeschreven te zijn toegenomen.

Ondanks stijging schrijft huisarts nog steeds zelden cannabis voor

In 2017 kregen gemiddeld 54 volwassen patiënten op de 100.000 patiënten ten minste één voorschrift cannabis. Dit houdt in dat in een gemiddelde huisartsenpraktijk met 2000 ingeschreven patiënten er één patiënt een voorschrift voor medicinale cannabis heeft gekregen.

Cannabis bij klachten aan het bewegingsapparaat

Medicinale cannabis werd met name voorgeschreven bij klachten aan het bewegingsapparaat, maar ook bij bijvoorbeeld neurologische of psychische klachten. Het middel werd iets vaker voorgeschreven aan vrouwen dan aan mannen.