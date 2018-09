Varkenspest rukt op richting Nederland

Door de vondst van vier besmette wilde zwijnen in het zuiden van België zijn de varkensboeren in Zuidoost-Brabant in opperste staat van paraatheid.

De vondst maakt duidelijk dat de zo gevreesde Afrikaanse varkenspest wel heel dichtbij komt. De varkenshouders in Brabant houden zich zo mogelijk nog strenger aan de hygiënevoorschriften dan ze al deden, maar meer dan dat kunnen ze niet doen. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad zaterdag.

De Afrikaanse varkenspest is ongevaarlijk voor mensen, maar extreem dodelijk voor varkens. De ziekte was al met een opmars bezig vanuit Oost-Europa, maar rukt nu met een enorme sprong op richting Nederland. Het virus wordt verspreid via wilde zwijnen. Om de verspreiding van het virus te beperken, zijn verschillende maatregelen getroffen. Zo worden vrachtwagens uit besmette gebieden extra gereinigd. Verder krijgen jagers, toeristen, chauffeurs en arbeidsmigranten adviezen over hoe zij het ‘insleep-risico’ kunnen beperken. Zij worden bijvoorbeeld gewaarschuwd om geen besmet vlees mee te nemen.