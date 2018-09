App met alle informatie voor zwangeren

Als je zwanger bent, heb je vaak behoefte aan informatie en geruststelling. Veel zwangeren gaan daarom zelf op zoek naar voorlichting, maar niet alle informatie is even betrouwbaar. Daarom is het Centrum voor geboortezorg van het Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis gestart met ZwApp. ZwApp is een gratis medische app die informatie en adviezen geeft over zwangerschap, bevalling en de kraamtijd.

Waarom de ZwApp?

Klinisch verloskundige Judith Heere legt uit: “Een zwangerschap is voor veel aanstaande moeders een tijd met emoties, vragen en soms ook onzekerheden. Waar doe ik goed aan? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Wat moet ik nu precies doen? Veel zwangeren gaan daarom zelf op zoek naar informatie, bijvoorbeeld via Google. Die informatie kan onbetrouwbaar of onjuist zijn, met als gevolg dat ze met veel vragen blijven zitten en (eerder) onzeker en angstig zijn. Daarom zijn we met ZwApp aan de slag gegaan. ZwApp is opgezet door een gynaecoloog en verloskundige en geeft betrouwbare informatie en adviezen over zwangerschap, bevalling en de kraamtijd.”

Persoonlijk

“Omdat je aangeeft wanneer je uitgerekende datum is, krijg je informatie die past bij het stadium van je zwangerschap. Zo krijg je in het begin advies over het slikken van foliumzuur en tegen het einde van de zwangerschap gaat het over pijnstilling tijdens de bevalling. Ook kun je persoonlijke dingen bijhouden in de app. Bijvoorbeeld hoe je je voelt, wie je verloskundige is en wanneer je volgende afspraak is. Je kunt zelfs de hartslag van je kindje opnemen tijdens de controle bij je verloskundige of gynaecoloog.”

Gratis

De app is gratis en kan via de App Store of Google Play op je smartphone worden gedownload. Wil je meer weten over ZwApp? Kijk dan op de website zwapp.info of mail naar zwapp@westfriesgasthuis.nl.