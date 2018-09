Vier patiënten krijgen kanker na ontvangst donororgaan

Hoogleraar Frederike Bemelman van de Universiteit Amsterdam noemt het buitengewoon zeldzaam dat organen met uit ontwikkelde uitzaaiingen van borstkanker worden getransplanteerd.

De donor, een 53-jarige vrouw, overleed in 2007 aan een beroerte. Wat men niet wist is dat de borstkanker van de vrouw zich ook in haar organen had genesteld. Hiervoor waren op dat moment de cellen te klein. De vrouw stond haar longen, nieren, hart en lever af na haar overlijden.

Volgens de hoogleraar hoeven mensen zich geen zorgen te maken. ‘De voordelen van een transplantatie zijn groter dan de nadelen.’