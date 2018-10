Voortzetting aanpak bestrijding tijgermug

De NVWA informeert de gemeente en de afdeling infectieziekten bestrijding van de Veiligheidsregio Limburg-Noord over de bevindingen en resultaten. Voor de gemeente zijn er geen financiële gevolgen verbonden aan de bestrijding van de tijgermug. De kosten worden betaald door de ministeries.

Bestrijding gaat door

Volgens de NVWA is de kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten bij zich dragen te verwaarlozen. Deze virussen komen in ons land vrijwel niet voor. Om ieder risico uit te sluiten gaat de NVWA in het voorjaar van 2019 verder met de bestrijding van de tijgermug in Weert.