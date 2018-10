Hooggedoseerde radiotherapie verbetert overleving bij terugkerende kanker

Twee keer zo lang kankervrij

Ook blijkt dat deze patiënten twee keer zo lang kankervrij leven door deze behandeling dan patiënten die alleen een standaard behandeling kregen. Deelname in deze studie was beperkt tot patiënten die eerder genezen waren na behandeling van kanker en later toch weer kanker op één of maximaal vijf andere plekken kanker krijgen.

13 maanden gemiddeld

'Er is een theorie dat bij een deel van de patiënten met een beperkte terugkeer van kanker, dat die plekken met bestraling of met een operatie kunnen worden vernietigd om hun overleving te verbeteren. Deze theorie is echter nooit eerder in een gerandomiseerde studie bewezen. Voor het eerst hebben we kunnen aantonen dat als de kanker van een patiënt op slechts enkele plekken is teruggekeerd en als deze plekken een hoge dosis straling krijgen, dat de overleving met een gemiddelde van 13 maanden kan toenemen', zegt professor Suresh Senan, co-hoofdonderzoeker en radiotherapeut-oncoloog bij Amsterdamse UMC, locatie VUmc. 'Ook blijkt dat ze twee keer zo lang kankervrij leven.'

Stereotactische ablatieve radiotherapie (SABR)

De toegepaste behandeling heet stereotactische ablatieve radiotherapie (SABR), een vorm van precisiestraling die substantieel hogere stralingsdoses levert aan tumoren in slechts een of enkele behandelingssessies.

Behandelingsoptie

'Uiteindelijk zal de vraag of een oncoloog deze behandeling als standaardbehandeling voor deze patiënten zal aanbieden aan de nieuwe richtlijnen liggen. Op zijn minst zouden artsen dit kunnen beschouwen als een behandelingsoptie voor hun patiënten. SABR kan de levensduur van deze patiënten verlengen, en ook de tijd die ze leven zonder dat hun kanker terugkomt', aldus Senan. Het artikel over deze studie verschijnt binnenkort in The Lancet.