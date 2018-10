Beloning van werkgever stimuleert stoppen met roken

Cadeaubon

Van de onderzoeksgroep die cadeaubonnen kreeg, rookte na een jaar ruim 41 procent nog steeds niet. In de controlegroep lag dat percentage op 26 procent. Ook blijkt uit de landelijk opgezette studie dat deze aanpak heel goed werkt bij rokers met een lagere sociaaleconomische status, een groep die doorgaans moeilijk te bereiken is. De onderzoeksresultaten zijn vandaag gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Public Health .

Beloning

'We hebben in Nederland nu voor het eerst aangetoond dat een beloning voor stopsucces in combinatie met een training op het werk leidt tot een bijzonder hoog slagingspercentage. Als alle werkgevers in Nederland deze methode met beloningen gaan toepassen om werknemers te helpen stoppen met roken, kan dat een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het roken in Nederland', aldus UM-onderzoeker Floor van den Brand.

350,- euro

Werknemers konden tijdens deze studie door te stoppen met roken een totaalbedrag van €350,- verdienen. De eerste cadeaubon van €50,- kregen de deelnemers meteen na afronding van de groepstraining, verzorgd door het gespecialiseerde bedrijf SineFuma uit Breda. Als ze na drie maanden en vervolgens zes maanden nog steeds gestopt waren, kregen ze iedere keer €50,-. Na 12 maanden verdienden ze nog eens €200,- aan cadeaubonnen. In totaal volgden 600 werknemers van meer dan 60 bedrijven en instellingen een stoppen-met-rokentraining.

Preventieakkoord

De resultaten van de zogenoemde CATCH-studie bieden perspectief voor breed opgezette programma’s om het stoppen met roken te bevorderen. 'In het verleden zijn zelden zulke hoge percentages geconstateerd van mensen die gestopt zijn met roken', weet professor Onno van Schayck, hoogleraar Preventieve Geneeskunde aan de UM en projectleider van de studie. 'Helemaal bijzonder is dat deze aanpak ook zeer effectief blijkt te zijn bij rokers met een lagere sociaaleconomische status. Het Nationaal Preventieakkoord, dat binnenkort getekend wordt door de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties, is er vooral op gericht dat mensen met een lagere sociaaleconomische status bereikt worden. En juist dat aspect lijkt met deze aanpak in een bedrijfssetting heel succesvol uitgevoerd te kunnen worden.'

Praktijk

'Nu we hebben aangetoond dat cadeaubonnen werken, is het belangrijk dat we deze strategie in de praktijk gaan toepassen om roken onder Nederlandse werknemers te verminderen', blikt Van den Brand vooruit. 'Daarom gaan mijn collega Gera Nagelhout van het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) en ik in een vervolgstudie kijken hoe we werkgevers het beste kunnen overtuigen om een stoppen-met-rokentraining met beloningen op het werk te organiseren. En hoe werknemers zo enthousiast mogelijk gemaakt kunnen worden om hieraan mee te doen.'

KWF

Het onderzoek van de Universiteit Maastricht werd gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. 'Dit is een fantastische uitkomst voor mensen die willen stoppen met roken', aldus Johan van de Gronden, directeur van KWF Kankerbestrijding. 'Belonen werkt, en het biedt werkgevers de kans om hun mensen te helpen bij een gezonde leefstijl.'