Uurtje langer slapen, klok uurtje terug

Voor de helft van de Nederlanders is het teruggaan naar de wintertijd prima. Je krijgt er een extra uur bij in het weekend waardoor je langer kunt slapen of juist een uurtje later naar bed. Maar voor de andere helft van de Nederlanders zorgt deze omschakeling voor gewenningsproblemen.

Klok uurtje terug

Dit weekend gaat in de nacht van zaterdag op zondag om 03.00 uur de wintertijd weer in en wordt de klok een uur teruggezet. De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd en duurt van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart. In totaal dus 5 maanden. Door in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht, wordt energie bespaard.

Bijeffecten

Met de winter in aantocht gaat de klok weer een uur achteruit, wat voor veel Nederlanders niet onopgemerkt voorbij gaat. Volgens onderzoek zal de helft van Nederland na het terugzetten van de klok daar op enige manier last van krijgen. Twee op de drie Nederlanders die klachten ervaren bij het ingaan van de wintertijd, weten dat de biologische klok de oorzaak is van die klachten.

Vrouwen vaker klachten

Vrouwen blijken vaker last te hebben dan mannen, en ook jongere mensen (18-30 jaar) geven aan vaker klachten te ervaren dan oudere mensen (50+). De meeste klachten zijn slaapgerelateerd. Zo voelt iets minder dan de helft zich minder uitgerust, wordt een op de drie vroeger wakker en komt een kwart ’s avonds moeilijker in slaap.

Op tijd naar bed of een juist nog potje gamen?

De meeste mensen doen ook daadwerkelijk iets aan hun klachten. Op tijd naar bed lijkt de meest voor de hand liggende oplossing te zijn. Eenderde kiest er dan ook voor om eerder onder de wol te gaan. Opvallend is, dat jongeren tussen 18 en 30 jaar vaker ervoor kiezen om vroeg naar bed te gaan (46%) dan ouderen van vijftig jaar en ouder (20%).

Melatoninetabletten

Ook middeltjes kunnen helpen om de klachten te verzachten. Drankjes zoals warme melk of speciale thee zijn populair. Mannen kiezen veel vaker voor een alcoholisch slaapmutsje (42%) dan vrouwen (17%). Vrouwen lijken vaker hun heil te zoeken in melatoninetabletten dan mannen. Overigens zijn er ook enkele mensen die een betere nachtrust proberen te bereiken door te bidden of een potje te gamen. Tips bij wintertijdklachten worden graag gedeeld. Eén op de drie adviseert aan familie of vrienden om de slaaptijden aan te passen. Ook rust, ontspanning en het ‘ritme houden’ worden geadviseerd.