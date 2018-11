Zorgen om superbacterie

Ieder jaar sterven in Nederland naar schatting tweehonderd mensen door zogeheten superbacteriën die resistent zijn tegen meerdere soorten antibiotica. Bacteriën die resistent zijn tegen meerdere soorten antibiotica zorgen jaarlijks voor 33.000 sterfgevallen in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europese centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC).

De ziektes die mensen door deze bacteriën krijgen, zijn vergelijkbaar met de griep, tbc en hiv samen. Mirjam Kretzschmar, hoogleraar Dynamiek van Infectieziekten uit het UMC Utrecht, was één van de betrokken onderzoekers.

Sterfgevallen

Een groep specialisten uit Europa onderzocht voor de ECDC de gevolgen van vijf typen infecties, veroorzaakt door antibioticaresistente bacteriën, voor de volksgezondheidszorg in de Europese Unie (EU). Het team kwam tot de conclusie dat uiteindelijk ongeveer 33.000 mensen elk jaar sterven als een direct gevolg van zo’n infectie.

Ziektelast

“Buiten dat er mensen overlijden aan infecties die tegen de zwaarste antibiotica bestand zijn, is de ziektelast van dit soort infecties ook aanzienlijk,” vertelt medeauteur Mirjam Kretzschmar, hoogleraar Dynamiek van Infectieziekten in het UMC Utrecht en Chief Science Officer Mathematical Disease Modelling bij het RIVM. “Zeker in vergelijking met andere infectieziekten. De lasten zijn vergelijkbaar met die van influenza, tuberculose en HIV/AIDS samen. Ons onderzoek toonde echter ook aan dat de bijdrage van dit soort super bacteriën aan de algehele ziektelast sterk verschilt van land tot land.”

In met name de mediterrane landen blijkt sprake te zijn van een grote ziektelast door de bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. In Nederland en Scandinavië ligt deze lager. “Daardoor zijn preventiemaatregelen maatregelen nodig die zijn toegesneden op de behoefte van elk individueel land binnen de EU. Het voorkomen en bestrijden van dit soort bacteriën vereist echter wel coördinatie op internationaal niveau.”

Cijfers

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat zeker 75 procent van de mensen die door een dergelijke superbacterie besmet wordt, de infectie in het ziekenhuis oploopt. Volgens de specialisten is zeker 70 procent van de bacteriën al resistent tegen in elk geval één veelgebruikt antibioticum.