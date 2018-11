Wilhelmina Kinderziekenhuis start met Onderzoek kinderen met Q-koorts

Artsen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht hebben tegenover Q-support aangegeven te willen starten met een onderzoek naar kinderen met Q-koorts. 'Met name de financiering van honderdduizend euro die voor dit doel is toegezegd door de provincie Noord-Brabant, speelt daarbij een beslissende rol', zo heeft Q-support laten weten.

Eerste onderzoeksopzet

Annemieke de Groot, directeur Q-support, en medisch adviseur Alfons Olde Loohuis, zijn enthousiast over deze toezegging. Annemieke de Groot: ‘Prof. Dr. Nico Wulffraat, kinderarts en immunoloog- reumatoloog, Prof. Dr. Elise van de Putte, Kinderarts Sociale Pediatrie en Onderzoekerin vermoeidheidsklachten bij kinderen en Prof. Dr. Hans Knoop van het Nederlands Kenniscentrum voor Chronische Vermoeidheid (NKCV) hebben aangegeven een eerste onderzoeksopzet te willen schrijven en te willen beginnen met het zien en behandelen van kinderen met Q-koorts. De bijdrage van de provincie maakt deze eerste, belangrijke stap mogelijk.’

'Nog 4 ton nodig'

Alfons Olde Loohuis: ‘Dit is een heel mooi begin, maar we zijn er dan nog niet. Om goed wetenschappelijk onderzoek te doen, is nog veel geld nodig. Dan moet je toch denken aan nog eens vierhonderdduizend euro. Over kinderen met Q-koorts is nog erg weinig bekend. Lang is zelfs aangenomen dat kinderen geen langdurige klachten over konden houden aan een besmetting met Q-koorts. Verder onderzoek is dus beslist nodig.’

Crowdfundingsactie

De noodzaak voor onderzoek en behandeling van kinderen met Q-koorts wordt ook door de patiënten breed gevoeld. Patiënten zijn daarom speciaal voor dit doel een crowdfundingsactie gestart.