Afgelopen zes weken al 40 mensen in ziekenhuis door koolmonoxide

In de afgelopen zes weken was het bij 18 incidenten raak en werden er 40 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een Koolmonoxide(CO)-vergiftiging. Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting slaan alarm. “De kou heeft in Nederland nog niet eens ingezet en nu zien we al zoveel ongevallen. En dat terwijl de piekperiode met CO-ongevallen de komende maanden nog plaats gaat vinden.” aldus Jet Vroege, dossierhouder Koolmonoxide Brandweer Nederland. “De sluipmoordenaar CO slaat dit jaar alweer hard toe”.

De afgelopen zes weken was het 18 keer raak. 40 Mensen waren dusdanig ernstig gewond dat opname in het ziekenhuis nodig was. In de ‘Ongevallenregistratie 2017; gasongevallen na de meter’ wordt gesproken van 2 doden en 161 gewonden, waarvan 114 zodanig ernstig dat ziekenhuisopname nodig was. Jet Vroege: “En hierin zijn alleen de CO-ongevallen meegenomen, waarbij een gasinstallatie de oorzaak was. Ongevallen door binnenshuis barbecueën – je gelooft het niet, maar het gebeurt echt nog vaak – en open haarden of houtkachels als oorzaak zijn in deze cijfers niet meegenomen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid meldde in 2015 al dat het totale aantal slachtoffers vermoedelijk veel hoger ligt dan we uit de cijfers kunnen afleiden. Dit is dus nog steeds realiteit.”

Kennis publiek schiet tekort

Uit een representatieve steekproef die de Nederlandse Brandwonden Stichting eerder deze week uitvoerde, komt naar voren dat 43% van de ondervraagden niet weet dat je een CO-melder in de ruimte van het verbrandingstoestel (zoals Cv-ketel, geiser, open haard, kachel) moet plaatsen. Uit dezelfde steekproef blijkt dat bijna de helft van de mensen niet weet dat ook een nieuwe ketel CO-vergiftiging kan geven. Jet Vroege: “Dit terwijl in de helft van de ongevallen sprake is van een nieuwe of pas onderhouden Cv-ketel. De oorzaak is dan meestal een verkeerd aangesloten of losgeraakte rookgasafvoer. Heel belangrijk dat je bij het plaatsen van een nieuwe ketel ook meteen de rookgasafvoer vervangt of in ieder geval laat controleren.”

Risico van CO-vergiftiging neemt komende maanden toe

De meeste ongevallen met koolmonoxide vinden in de maanden november tot en met ongeveer maart plaats, de periode dat de verwarming, kachel en open haard volop in gebruik zijn. Jet Vroege: “Als deze cijfers de komende maanden zo doorgaan, komen we dit jaar op nog veel meer slachtoffers per jaar uit dan het Kiwa in 2017 geregistreerd heeft. Samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting, de GGD en onze 25 veiligheidsregio’s vragen we weer breed aandacht voor deze sluipmoordenaar. Belangrijk is dat iedereen weet hoe je CO-vergiftiging voorkomt en herkent.'