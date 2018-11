COPD-patiënten vaker verwezen en langer onder behandeling bij de fysiotherapeut

Mensen met COPD worden vaker via de medisch specialist of de huisarts verwezen naar de fysiotherapeut of oefentherapeut in de eerste lijn dan mensen uit de algemene populatie. 'Door de chronische aard van de aandoening krijgen COPD-patiënten ook meer behandelingen', zo meldt NIVEL woensdag.

600.000 COPD-patiënten bekend

In Nederland zijn er bijna 600.000 COPD-patiënten bekend bij de huisarts. Naast de medische behandeling worden COPD-patiënten vaak verwezen naar fysio- of oefentherapie. De behandeling bestaat met name krachttraining en conditietraining.

Langdurige fysiotherapeutische behandeling

De fysiotherapeutische behandeling is vaak langdurig: bijna de helft van de COPD-patiënten heeft meer dan 24 behandelingen. Mannen zijn hierbij licht in de meerderheid: 51% van hen is man en 49% vrouw. COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en de patiënt heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).