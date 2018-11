Veel patiënten kampen met ernstige lichamelijke of mentale gevolgen van schadelijke implantaten

Uit een groot internationaal onderzoek genaamd 'Implant Files' blijkt dat de controle op medische implantaten zó gebrekkig is dat daardoor levens in gevaar komen.

Medische hulpmiddelen die zogenaamd 'veilig' zijn, kunnen in tien jaar tijd worden gekoppeld aan 1,7 miljoen gevallen van letsel en bijna 83.000 doden. Dit schrijft onder meer het AD zondag. Een internationale organisatie van onderzoeksjournalisten (ICIJ) deed maandenlang wereldwijd onderzoek naar de medische hulpmiddelen sector. Hieraan deden ook Trouw en Radar mee.

Veiligheidswaarschuwingen over medische hulpmiddelen bereiken toezichthouders niet

Wat blijkt is dat er wel toezicht wordt gehouden op de medische hulpmiddelen sector, maar dat belangrijke meldingen niet altijd doorkomen bij de toezichthouders. Dit gebeurt ook in Nederland. In de VS waren er bijvoorbeeld in de afgelopen twee jaar 22 veiligheidswaarschuwingen over hulpmiddelen die ook bestemd zijn voor bijvoorbeeld de Nederlandse markt. Het ging om zogeheten klasse-1-meldingen. Deze categorie gaat over incidenten waarbij patiënten zwaar letsel kunnen oplopen of zelfs kunnen overlijden.

Eisen aan medisch implantaat bijzonder laag

Volgens de groep van 250 journalisten uit 36 landen de ICIJ (International Consortium of Investigate Journalists) zijn de eisen die aan een medisch implantaat gesteld worden wereldwijd bijzonder laag. Deze conclusie is voor de slachtoffers van implantaten, zoals pacemakers, borstimplantaten, kunstheupen en dragers van de zogenaamde 'matjes' (voor het tegengaan van urologische en gyneacologische verzakkingen), niet nieuw. Veel patiënten, ook in Nederland, hebben ernstige lichamelijke en of mentale gevolgen overgehouden aan schadelijke implantaten.

Wat bij het onderzoek steeds naar voren blijft komen, is dat de controle op medische hulpmiddelen en implantaten wereldwijd zo gebrekkig is dat ernstige bijwerkingen lang onopgemerkt blijven en zodoende levens in gevaar komen.