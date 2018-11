Eerste patiënt in ADVANCE-II studie krijgt kankermedicijn DCP-001 toegediend

Onlangs kreeg de eerste patiënt het weesgeneesmiddel DCP-001 toegediend. Deze toediening markeert de officiële start van de fase 2-studie in de ADVANCE-II studie. 'In totaal doen 20 patiënten met acute myeloïde leukemie (AML), een zeldzame vorm van leukemie, mee aan dit onderzoek', zo meldt het Amsterdam UMC dinsdag.

Over algemeen veilig

'Een recent voltooide fase I studie toonde aan dat het kankermedicijn DCP-001, een vaccin gebaseerd op dendritische cellen, over het algemeen veilig is en in staat is om een anti kanker immuunrespons in gang te brengen bij patiënten met AML', aldus het Amsterdam UMC.

Arjan van de Loosdrecht

Hematoloog Arjan van de Loosdrecht: 'We zijn heel blij dat de eerste patiënt in het ADVANCE-II-onderzoek met het DCP-001-vaccin wordt behandeld. Dit is een belangrijke studie waarin we de potentiële werkzaamheid van dit kankervaccin willen aantonen bij patiënten die na eerdere behandeling toch nog het risico lopen dat deze zeldzame ziekte terugkomt.'

Over ADVANCE-II fase 2

Deze fase 2-studie is een Europese samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen, waaronder Amsterdam UMC, locatie VUmc als centrale coördinator en bedrijven (samen het AML-VACCiN-consortium) en wordt ondersteund door een Europese Horizon-subsidie. Het doel van het onderzoek is om de veiligheid en werkzaamheid van vaccinatie met DCP-001 te beoordelen bij patiënten met AML, die in volledige remissie zijn, maar een meetbare restziekte hebben.

Reactie lichaam

In deze fase krijgen zij allen het medicijn DCP-001 toegediend en worden de effecten op de resten van de ziekte gemonitord. Ook wordt gevolgd hoe het lichaam reageert op dit medicijn om zo de werkzaamheid van dit kankervaccin te evalueren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in ziekenhuizen in Finland, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland. De resultaten van de fase I-studie met DCP-001 zijn pas gepubliceerd in Cancer Immunology Immunotherapy.