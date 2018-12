St. Antonius start met nieuwste behandeling prostaatkanker

In het St. Antonius Ziekenhuis is woensdag een patiënt met prostaatkanker voor het eerst behandeld met Irreversibele Elektroporatie (IRE) Therapie. Bij deze nieuwe behandeltechniek, ook wel NanoKnife genoemd - naar de naam van het behandelapparaat - wordt gebruik gemaakt van stroomstootjes. Daarmee kunnen prostaatkankerpatiënten in het St. Antonius voortaan behandeld worden zonder dat omliggend weefsel beschadigd raakt. Bovendien wordt de kans op vervelende bijwerkingen als incontinentie en problemen met erecties hiermee fors kleiner. Het St. Antonius is het eerste niet-academische ziekenhuis in Nederland dat deze behandeling aanbiedt.

Direct en alleen de tumor aanpakken

Prostaatkanker, waarbij de tumor ín de prostaat zit, kan op drie manieren worden behandeld: algehele prostaatverwijdering, uitwendige bestraling van de prostaat of - in sommige gevallen - inwendige bestraling van de prostaat. Bij deze zogenoemde radicale behandelingen wordt de gehele prostaat behandeld. Dit geeft vaak vervelende bijwerkingen, zoals incontinentie en problemen met erecties. Daarom gaan urologen in het St. Antonius nu deze nieuwe, zogenaamde focale, behandeling aanbieden, waarbij direct en alleen de tumor in de prostaat wordt behandeld.

De behandeling

Bij IRE worden naaldjes rondom de tumor in de prostaat geplaatst. Vervolgens wordt tussen de naaldjes wisselstroom aangelegd en meerdere korte stroomstootjes toegediend met hoog voltage (circa 3000 Volt). Dit veroorzaakt gaatjes in de celwanden van de tumorcellen, waardoor deze cellen afsterven. Het lichaam ruimt de dode cellen zelf op. Het voordeel van deze techniek is dat er geen gebruik wordt gemaakt van hitte of bevriezing, zoals bij andere focale behandelingen, waardoor omliggend weefsel niet beschadigd raakt. De ingreep vindt onder narcose plaats in de operatiekamer en duurt ongeveer 45 minuten. De patiënt blijft één nachtje in het ziekenhuis en kan de volgende ochtend weer naar huis. De Nanoknife-behandeling wordt wereldwijd ook al toegepast bij de behandeling van alvleesklier- en leverkanker.

Innovatief

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen in Nederland. In 2017 kregen 12.000 patiënten in Nederland de diagnose prostaatkanker. “We zijn heel erg blij dat we als eerste niet academische ziekenhuis in Nederland deze behandeling kunnen aanbieden”, zegt Harm van Melick, uroloog in het St. Antonius Ziekenhuis. “De behandeling is zo innovatief en uniek dat het nog niet vergoed wordt door zorgverzekeraars. Omdat we de apparatuur (de Nanoknife) in bruikleen kunnen krijgen van de leverancier en financiële steun ontvangen uit het Innovatiefonds, kunnen we onze patiënten nu tóch deze kostbare behandeling aanbieden."

"We gaan de resultaten van de behandeling bij onze patiënten bijhouden door het meten van de uitkomsten die we vergelijken met elkaar en met die van andere behandelmethoden. Op basis daarvan kunnen we de zorg voor prostaatkankerpatiënten steeds verder te verbeteren.”