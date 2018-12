Nederlanders willen lagere btw op groente en fruit voor gezondheid

80% van de Nederlanders is voorstander van een lagere btw op groente en fruit om gezond eten te stimuleren. Dit blijkt uit marktonderzoek van Multiscope in opdracht van foodwatch. Onder mensen met lagere inkomens of met kinderen is de steun voor een btw-verlaging op gezonde groente en fruit nog hoger.

Slechts 7% van de ondervraagden is er geen voorstander van. De uitkomsten staan in schril contrast met het huidige kabinetsbeleid: Per 1 januari verhoogt het kabinet de btw op groente en fruit van 6% naar 9%, gelijk met andere voedingsproducten en sommige diensten. De verhoging van de btw op groente en fruit bijt ook met de doelstelling van het kabinet om de gezonde keus makkelijker te maken. Deze doelstelling staat ook centraal in het in november gesloten preventieakkoord. Het besluit roept al vanaf de start van het kabinet veel weerstand op. Zo deden bijna 100.000 mensen mee aan de e-mailactie van foodwatch voor btw-vrije groente en fruit, een absoluut (foodwatch) record.

foodwatch: 'Het kabinet klaagt steen en been over oplopende ziektelasten en wil dat we gezonder gaan eten. Maar ze verhoogt aan de andere kant zonder blikken of blozen de btw op groente en fruit. Dat de btw op 1 januari wordt verhoogd, is inmiddels een feit. Maar dat dit onhoudbaar is voor de toekomst, lijkt ons ook duidelijk. Onze acties gaan dan ook door.' Groente is sinds het aantreden van dit kabinet alweer 7% duurder geworden, suiker juist 4% goedkoper. Daar komt de btw-verhoging per 1 januari nog bovenop.

Btw-vrije groente en fruit

foodwatch wil dat het kabinet een actief voedselbeleid gaat voeren. Zo moet de btw op groente en fruit worden afgeschaft. Een actief voedselbeleid moet leiden tot een gezonder voedingspatroon, gezondere mensen en uiteindelijk minder hard stijgende zorgkosten. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Commissie bepleiten het stimuleren van groente en fruit met prijsmaatregelen. En ook wetenschappers en gezondheidsorganisaties zijn faliekant tegen de btw-verhoging op groente en fruit. foodwatch vindt dat de overheid moet zorgen dat een appel uiteindelijk minder kost dan een donut, zeker ook omdat de overheid deze scheve situatie zelf heeft gecreëerd.