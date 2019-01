Rokers die willen stoppen kunnen gratis online tool gebruiken van UvA

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben een programma ontwikkeld om rokers te helpen om te stoppen met roken. 'Met deze online tool krijgen rokers advies op maat om zo hun kans op een succesvolle stoppoging te vergroten', zo meldt de Universiteit van Amsterdam maandag. Om dit programma te evalueren is de Universiteit van Amsterdam op zoek naar rokers die willen stoppen.

Gratis + cadeaubon van 10,- euro

Het Persoonlijk Advies bij het Stoppen met roken (PAS) programma staat sinds december online en is te vinden via deze link. Mensen die willen stoppen met roken kunnen hiervan gratis gebruikmaken. In de komende maanden onderzoekt communicatiewetenschapper Maria Altendorf samen met haar onderzoeksteam het programma. De mensen die de komende weken deelnemen ontvangen als dank voor hun bijdrage aan het onderzoek een cadeaubon van 10 euro.

KWF Kankerbestrijding

Het PAS programma is ontwikkeld met financiële steun van KWF kankerbestrijding en bouwt voort op een eerdere versie van het programma die aan Maastricht University is ontwikkeld. Uit onderzoek naar deze eerdere versie is gebleken dat het met behulp van het programma aanzienlijk meer mensen lukt om te stoppen met roken. Door de vernieuwde en geüpdate versie van het PAS programma hopen de onderzoekers nóg meer rokers te helpen om te stoppen met roken.