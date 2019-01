Huisartsen maken gemiddeld 59 uur per volledige werkweek

De Nederlandse huisarts werkt gemiddeld driekwart van een volledige werkweek. Ze maken in die driekwart werkweek ruim 44 uur. Voor een volledige werkweek (1 fte) is dit gelijk aan 59 uur. Dit blijkt uit recent tijdsbestedingsonderzoek van het Nivel, onder 708 huisartsen, met 39.648 meetmomenten.

De huisartsen kregen, in hun meetweek, iedere dag, op een willekeurig moment, een sms’je met de vraag ‘Wat doet u nu?’, waarop ze in bijna alle gevallen direct reageerden. De antwoorden op al die sms’jes bij elkaar geven een betrouwbaar beeld van het werkelijk gemaakte aantal uren van de Nederlandse huisarts.

Mannen en vrouwen maken vrijwel evenveel uren per fte

Mannen en vrouwen verschillen maar weinig wat betreft het aantal uur per volledige werkweek, respectievelijk 59,1 en 59,6 uur.

Wanneer er onderscheid wordt gemaakt naar 'type' huisarts, blijkt dat zelfstandig gevestigde huisartsen 61 uur per fte maken. HIDHA’s (huisartsen in dienst van een huisarts) en vaste waarnemers maken gemiddeld 55,9 uur en wisselende waarnemers 53 uur per fte.