Trijntje zingt samen met megakoor voor longonderzoek

Meer dan 800 zangers hebben vanmiddag meegedaan aan ADEMNOOT in het Klokgebouw in Eindhoven. Samen met Trijntje Oosterhuis vormden zij een megakoor om aandacht te vragen voor mensen met een longziekte en longonderzoek. Ook Berget Lewis zong mee. Het was de tweede editie van dit unieke zangevenement georganiseerd door het Longfonds, in samenwerking met Philips. Er werd 151.520 euro opgehaald.

Onder leiding van Ton van Diepen, dirigent van Popkoor Prestige, werden de 800 stemmen opgewarmd om daarna volop te repeteren. Vervolgens werden vijf nummers, waaronder ‘Something inside so strong’ meerstemmig gezongen. Alexandra Alphenaar, actrice en Longfonds-ambassadeur, presenteerde de muzikale middag. Trijntje is laaiend enthousiast: ‘Het is zo bijzonder al deze stemmen samen: echt kippenvel tot je kruin! Iedereen zong letterlijk de longen uit zijn lijf. Veel deelnemers doen mee vanuit persoonlijke reden. Dat zorgde voor mooie, maar ook emotionele momenten.’

Zingen is goed voor je longen

Volgens Trijntje heeft zingen een positieve invloed op je longen. ‘Het inspireert mij enorm om te zien hoe mijn eigen passie voor muziek longpatiënten op de been houdt. Zingen is op zoveel fronten goed voor je. Het verbetert de conditie van je longen, het zorgt ervoor dat je een stofje aanmaakt waardoor je je gelukkig voelt en het haalt patiënten bovendien uit een sociaal isolement.’

Elk uur overlijdt iemand

De opbrengst van ADEMNOOT gaat naar longonderzoek. ‘En dat is hard nodig, want elk uur overlijdt iemand in Nederland aan een longziekte’, zegt Longfonds directeur Michael Rutgers. ‘Het is geweldig dat zoveel mensen in actie zijn gekomen voor het Longfonds. Met dit prachtige bedrag kunnen we investeren in belangrijk longonderzoek naar het voorkomen van astma bij kinderen en het repareren van kapotte longen.’